"Nuovi servizi a Bellavista". L’impegno del Comune per evitare l’isolamento

Decentramento a Bellavista di alcuni rilevanti servizi per la comunità. Per esempio, uno spazio mobile per la Polizia municipale. E poi, organizzare sempre a Bellavista alcuni eventi sia di carattere culturale che sportivo. Argomenti sui quali si è soffermata la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, nell’incontro organizzato con i cittadini in merito ai problemi che riguardano da vicino la frazione.

Il ponte e non soltanto, ad animare il dibattito dedicato alle criticità evidenziate dalla popolazione. Anche i trasporti, i collegamenti con il capoluogo, oppure i progetti per vivacizzare la località alle prese con le questioni che hanno determinato "l’isolamento" di questi anni. Termine utilizzato a più riprese da abitanti e commercianti e non accantonato in occasione del recente confronto con il Comune e con Provincia, nonostante l’intervento del presidente David Bussagli, nella Sala Polivalente del Centro Insieme. E si parlato anche di eventuali strumenti di sostegno e di aiuto alle attività produttive. "E’ stata già stanziata la somma di 40mila euro per intervenire sulle superfici dei giochi con operazioni di sistemazione e sono in corso valutazioni per l’adeguamento del campo da basket in via Austria", è stato annunciato.

Anche altri i temi portati all’attenzione dalla sindaca, presenti tutti i componenti della giunta: "Il Comune sta lavorando sull’accesso alla ciclabile e sono in corso valutazioni e verifiche che riguardano il trasporto e la realizzazione a Bellavista di un’area camper". Non è mancato un focus relativo alla partecipazione, un capitolo che resta in primo piano: "Siamo al lavoro nella costituzione delle Consulte – ha aggiunto Cenni – uno degli impegni prioritari del nostro programma. L’obiettivo è far partire questa forma di partecipazione in maniera immediata e sperimentale proprio da Bellavista e da Staggia Senese per poi affinarla mutuando anche le migliori esperienze sul tema e renderla definitiva. Il regolamento è già in fase di definizione e ci siamo già detti con la comunità di Bellavista che presto ci incontreremo per la prima riunione della Consulta".

Altri aspetti in conclusione: "Già all’opera sulle segnalazioni emerse in assemblea – spiega Cenni – sia con Sei Toscana per quanto riguarda alcuni rilievi sulla raccolta, sia con gli uffici comunali a proposito di giardini e alberature. Ed è stato già programmato l’incontro con gli abitanti di Pini".

Paolo Bartalini