Nuovi giochi per bambini nei giardini di Bellavista e Staggia

Nuovi giochi per i bambini in arrivo nei giardini di Bellavista e Staggia. Nelle prossime settimane si concretizzerà un investimento di circa 45.000 euro per far felici i più piccoli. "E’ un percorso che va avanti – dice il sindaco David Bussagli – e che nel tempo ha coinvolto decine di giardini del territorio, sia pubblici che scolastici dove siamo intervenuti per sostituire e implementare i giochi per bambini. Un graduale rinnovamento che viene effettuato in base alle risorse e seguendo un ordine di priorità legato alla sicurezza e alla fruibilità dei giochi". Queste nuove installazioni seguonoun investimento analogo che nei mesi scorsi ha riguardato i giardini del Borgaccio, alcuni giochi al parco della Magione, in via Monte Abetone e nei giardini in zona Pieraccini. "In questi anni tanti sono stati i parchi su cui siamo intervenuti per rinnovare i giochi – conclude Bussagli –. E altri come i giardini delle scuole Il Picchio Verde, la Pieraccini e via Sangallo sono stati sistemati".