Nuovi corsi in inglese e certificazioni. Iscrizioni in scadenza

Sono aperte fino all’11 dicembre le iscrizioni ai corsi e ai moduli formativi in lingua inglese promossi dal Centro linguistico dell’Università di Siena, per la comunità universitaria e per tutti gli interessati. Questi i corsi in programma: B2 Speaking & Listening skills through intercultural communication for internationalisation; Online language education; English for the World of Fashion & Sustainability; Strategic Business English Intermediate (B2) Conversation Skills; Improve your Conversation Skills: B1 General English; Levels B2-C1 Speaking & Listening Skill Building; Let’s talk! Speaking & Listening for Conversations.