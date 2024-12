Nuova pista polivalente a Isola d’Arbia: "Segnale di attenzione per i quartieri"

Inaugurata ieri mattina la nuova pista polivalente a Isola d’Arbia, realizzata dal Comune con fondi Pnrr NextGeneration. "E’ un ulteriore segnale di attenzione da parte dell’amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore all’edilizia sportiva Lorenzo Loré – per i quartieri della città come Isola d’Arbia. Il recupero di questi spazi non ha solo una valenza dal punto di vista della riqualificazione, ma anche da quello aggregativo, sociale e sportivo". L’intervento, realizzato nel primo semestre 2024, ha visto la rimozione della recinzione esistente in tubolari di ferro e della pavimentazione in mattonelle di graniglia. Successivamente è stata realizzata la nuova pavimentazione con sottostante sottofondo bituminoso e strato di finitura in resina acriliche per campi da gioco multidisciplinari, e riposizionata una nuova recinzione in pannelli di rete elettro saldata con relativa rete. Per un migliore accesso all’impianto, è stato infine realizzato un camminamento pedonale di collegamento con il parcheggio pubblico su via della Mercanzia. L’intervento, progettato da tecnici dell’amministrazione comunale, è stato realizzato da un’impresa privata e ha previsto un costo complessivo di 150mila euro.