Nuova odissea sui binari. Ancora un treno in avaria linea bloccata a Granaiolo

L’ennesimo guasto a un treno sulla Siena Firenze ieri mattina ha mandato nuovamente su tutte le furie il popolo dei pendolari. A questo giro i viaggiatori del treno delle 7 da Siena sono rimasti bloccati a Granaiolo. A farli arrabbiare ancora di più il fatto che non ci sono stati né annunci e né spiegazioni di nessun tipo. Le polemiche sono esplose anche sui social, in particolare sulla pagina Facebook Comitato pendolari Valdelsa, di cui fanno parte 613 persone che per motivi di studio o di lavoro prendono tutti i giorni il treno. Pillole di malumore: "E’ una cosa indegna. Viaggiare in treno è diventato impossibile. Parti, ma non sai quando arrivi"; "Ho partecipato a riunioni in Regione e ho scritto più volte all’assessore ai trasporti Baccelli, vi prego tutti di questo Comitato di scrivergli facendogli presente i continui disagi che dobbiamo sopportare". E ancora: "La situazione è ormai insostenibile"; "Facciamo una class action: così non si può andare avanti"; "Troviamoci quanto prima, organizziamoci e facciamoci sentire". Intanto, per i ripetuti ritardi e i disservizi che si sono registrati a ottobre, in base all’accordo tra Regione e Trenitalia, gli abbonati avranno diritto a un indennizzo. Per gli abbonamenti mensili scatta una riduzione del 20%; per quegli annuali del 10% di 112 dell’abbonamento per ciascun mese di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità della linea; per gli abbonamenti mensili Pegaso sconto del 15% sulla tariffa extraurbana; per gli abbonamenti annuali Pegaso riduzione del 7,5% di 112 della sola tariffa extraurbana per ciascun mese di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità della linea. La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo [email protected] allegando copia dell’abbonamento e modulo compilato. Tempi duri, insomma, per chi viaggia sulla linea ferroviaria Siena Firenze, una delle più critiche per tutta una serie di motivi. Per le centinaia di pendolari l’anno finisce come era iniziato: all’insegna dei disagi e del malcontento. E il 4 e 5 gennaio, per lavori su un viadotto, ci sarà il blocco dei treni da Empoli a Firenze.