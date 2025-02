NTi, dieci anni di informazione televisiva

L’informazione televisiva cosiddetta "privata" ha, in Valdichiana Senese, un’antica e radicata tradizione. Alla fine degli anni ’70, a contendersi l’etere appena liberalizzato, erano Tele Amiata, guidata, da Montepulciano, da Vincenzo Mollica, e Tele Mondo 2000, che trasmetteva da Torrita di Siena. Da allora per migliaia di famiglie, l’appuntamento delle 19.30 con il TG locale è diventato appuntamento imperdibile e lo è tuttora, nonostante l’incalzare delle altre piattaforme.

In questo filone si inserisce a pieno titolo NTi, l’emittente con sede a Chianciano Terme che ieri ha festeggiato i dieci anni di trasmissioni. Nata in forma di cooperativa, NTi garantisce ogni giorno sei ore di informazione in diretta, alle quali spesso si aggiunge un’ulteriore programmazione, sempre mirata al territorio. Senza perdere di vista gli scenari nazionali e internazionali, la redazione, con Francesca Campanelli (direttrice) e Simone Giani, approfondisce quotidianamente le tematiche che toccano i cittadini, soprattutto sotto il profilo politico e amministrativo.

Altra specializzazione di NTi sono i grandi eventi, trasmessi in diretta: esemplare il lavoro svolto ogni anno, in pool con altre aziende, per il Bravìo delle Botti di Montepulciano, visibile sugli schermi televisivi come sui monitor dei tablet.

Diego Mancuso