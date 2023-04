Novità Sosta per il centro storico, i cambiamenti al via sabato

Partirà ufficialmente sabato 15 il progetto messo a punto dall’amministrazione comunale finalizzato alla riorganizzazione dei parcheggi e della viabilità in centro storico e nelle aree limitrofe.

L’obiettivo del Comune, si annuncia nella nota stampa, è "rendere l’area dentro le mura della cittadina, piazza Bargagli e zone limitrofe più vivibili e agevolmente fruibili sia per i residenti del centro storico sia per i clienti delle attività economiche e per gli utenti dei servizi che insistono nella zona, creando al tempo stesso maggiori opportunità di parcheggio in centro per chi vuole visitare la cittadina".

Alla zona a traffico limitato (attiva dal primo giugno al 15 settembre) e l’area pedonale urbana (dal 1 luglio al 31 agosto), si aggiungeranno i parcheggi gialli gratuiti per i residenti del “paese vecchio” con l’istituzione di un’area a rilevanza urbanistica e i parcheggi blu a pagamento (prima mezz’ora gratuita), nei pressi di servizi e attività commerciali del centro.