Nottilucente a San Gimignano, Spettacoli dal Vivo e Performance Teatrali per Superare le Barriere

’Accade a San Gimignano’, il cartellone estivo del comune, prota questa sera con sé il tradizionale appuntamento con Nottilucente, evento tutto da scoprire con spettacoli dal vivo. Un progetto culturale con la regia delle Culture attive nella notte dedicata al "dialogo fra generi nel percorso di superamento delle barriere tanto fisiche, come le mura del carcere di Ranza quanto sociali". Fra i 24 eventi della nottata saranno presenti alcuni detenuti attori, scrittori e pasticceri di Ranza, in permesso premio, sia per la lettura di alcuni brani poetici del poeta dietro le sbarre, sia per offrire quasi all’alba la speciale colazione.

Il programma comincia alle 17 da porta San Giovanni con il Collettivo artistico meduse, la personale del fotografo Pasquale Vino, per per citarne alcuni. Seguono la performance di Camilla Viana e Alirezza Rashidi che porteranno in scena il teatro danza per ricordare la questione delle donne iraniane. Saranno in piazza Duomo la ballerine in erba con le scarpette rosa e il tutù e le più gradi della scuola di danza di Margherita e Luisa Guicciardini. Dalle piazze alla passeggiata poetica intorno alle mura per ascoltare le poesie scritte da un detenuto nella cella di Ranza. Ci sarà il salotto all’aperto moderato da Domitilla Marzuoli della illustrolibreria con i suoi ospiti.

"La vicinanza con Ranza – hanno sottolineato Martina Marolda di culture attive e Carolina Taddei assessore alla cultura – favorisce il lavoro con una comunità che viene ricucita dalla cultura e dalle arti, capaci di abbattere le barriere sia fisiche che ideologiche. Uno scambio umano e professionale grazie alla collaborazione ancora più stretta con i detenuti, la direzione del carcere e la comunità."

Romano Francardelli