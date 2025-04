Nonna Nella spegne 110 candeline. Grande festa a Monteroni d’Arbia: "Il mio segreto? Una vita normale"

"Ho vissuto due guerre e due pandemie, ho goduto di momenti di gioia e sofferto altrettanti dolori, ma da ormai molti anni vivo con la mia splendida famiglia: mia figlia Lucia, mio genero Ilio, mia nipote Laura e suo marito Roberto. Tutti mi riempiono d’amore e mi fanno sentire felice". Così Nella Faleri (foto) nel giorno del suo 110° compleanno. Le sue parole sembrano il corredo di un personaggio del libro Cuore, ma in realtà sono la sintesi di un vissuto intenso come quello di chi ha visto eventi che la maggior parte noi può solo leggere sui libri di storia. Nata cinquanta giorni prima che i fanti italiani attraversassero il Piave, se delle morti dei soldati al fronte non ha memoria perché era troppo piccola, ben presto Nella dovette fare i conti con la tragedia della ’Spagnola’. Poi la Seconda Guerra Mondiale con la paura dei bombardamenti, il passaggio del fronte, la vita da sfollati in poderi fuori dai centri abitati, il matrimonio con il falegname Azurigo e un Dopoguerra fatto di sacrifici, ma anche di speranza per un futuro che poi si è rivelato abbastanza sereno. "Tutti mi chiedono quale sia il segreto della mia longevità – dice Nella – ma io ho sempre condotto una vita normale, senza eccessi ma anche senza privazioni, non so cosa sia una dieta, i miei pasti sono sempre frugali".

"E’ vero – le fa eco la nipote Laura – ma qualche licenza se la concede con i dolci, di cui è ancora ghiotta". La figlia Lucia aggiunge: "Se esiste un segreto, forse va cercato nella serenità che deriva dalla vita in famiglia". La festa di compleanno si è consumata con parenti e vicini di casa, non è mancato il sindaco Gabriele Berni che ha fatto dono alla pluricentenaria di un libro sulla storia di Monteroni. Nella Faleri è la donna più anziana della provincia di Siena, la seconda della Toscana e la diciannovesima in Italia. Il telefono di casa è stato in fibrillazione continua per gli auguri di conoscenti e amici come pure i messaggi WhatsApp. Tra i più graditi quelli della squadra di basket di Monteroni che ha dedicato a Nonna Nella la vittoria contro l’Affrico.