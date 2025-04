Nomi Fondazione Mps Sollecito ai ritardatari

Lettera della Fondazione Monte dei Paschi agli enti che designano i componenti della Deputazione generale per ricordare la necessità di procedere alla presentazione dei nominativi nel più breve tempo possibile. Ad aver già ottemperato sono la Camera di commercio, guidata dal presidente Massimo Guasconi, che ha provveduto a indicare Remo Grassi come proprio rappresentante, nonché la Consulta del Volontariato, guidata da Mattia Bongini, che ha presentato una terna di nomi: l’uscente Serenella Pallecchi, presidente di Arci Siena, Giuseppe Saponaro, direttore di Sienasociale, e Simona Ghionzoli, numero uno dell’associazione culturale ’Senza Ragione’. Proprio ieri l’Università degli studi di Siena ha presentato il nominativo di Pier Luigi Fabrizi, già presidente di Banca Mps, scelto dal Cda di venerdì scorso. L’Università per gli Stranieri ha designato l’economista Ugo Biggeri, fondatore di Banca Etica, mentre l’Arcidiocesi non ha ancora sciolto la riserva. Il ministero della Cultura potrebbe riconfermare Fiamma Cardini, mentre a Palazzo pubblico, neppure dopo la proroga del bando per le candidature, sembra facile trovare la quadratura del cerchio per dare rappresentanza a tutte le forze della coalizione di centrodestra. Qualche novità è prevista oggi dalla riunione di Giunta.

Ritardi anche in Provincia di Siena (chiamata a indicare due nominativi), in Regione e all’Irpet. Tre le autocandidature arrivate a Firenze: quella dell’uscente Paolo Chiappini, quella dell’ex assessore comunale della Giunta Valentini, Mauro Balani, e quella di Francesco Miluccio. In realtà la partita in Regione è del tutto aperta, perché il nominativo prescelto, prima di essere formalizzato a Siena, deve passare in Commissione e quindi essere votato in Consiglio regionale. Il regolamento prevede che fino a un’ora prima della riunione delle Commissioni stesse, i presidenti dei gruppi possono presentare candidati propri. Al momento non vi sarebbe all’ordine del giorno dei lavori di nessuna Commissione il tema delle candidature alla Deputazione generale della Fondazione Mps, mentre le date dei prossimi Consigli regionali sono l’8 e il 23 aprile. La medesima procedura riguarda anche la scelta del rappresentante dell’Irpet, che nel precedente mandato era Anna Loretoni.

A offrire ulteriori margini di manovra, e soprattutto più tempo agli enti designanti in ritardo sulla tabella di marcia, è la proroga accordata dalla Fondazione Mps: il termine per le candidature è stato spostato al 15 aprile. Ci sono quindi ancora margini di manovra per arrivare ai nominativi definitivi.