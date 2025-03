"Noi vigiliamo sulla maggioranza"

Il capogruppo Pd al consiglio comunale di Colle, Riccardo Vannetti, si dice stupito e deluso da chi ritiene che la contrapposizione fra maggioranza e opposizione con assemblee pubbliche dell’una e dell’altra sul nuovo Piano Operativo Comunale, sia un muro contro muro che rischia di mettere in secondo piano la finalità comune del bene della città.

"Il ruolo dell’opposizione è vigilare sull’operato della maggioranza: è proprio questo che stiamo facendo, piaccia o no – afferma – L’attuale sindaco sta cercando di smantellare lo strumento per la tutela ambientale e il corretto sviluppo edilizio (il meccanismo ‘decollo/atterraggio’) applicato dalla precedente giunta. Svia l’attenzione dei cittadini dai temi fondamentali della città a suon di lucine di Natale e lancette di orologi, mentre, come nell’ultimo consiglio comunale, porta avanti nel silenzio attività ben diverse. Noi lavoriamo per il bene comune e per la città. Lo dimostra il recente consiglio, nel quale il centrosinistra ha affrontato responsabilmente ogni punto in discussione votando al 90 per cento in linea con la maggioranza. Se sul restante 10 per cento ci è rimasta la ‘voglia incontenibile’ di muro contro muro, probabilmente un motivo serio ci sarà".