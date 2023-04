Neve fuori stagione Le temperature a picco non aiutano il turismo

di Massimo Cherubini

L’Amiata è tornata a vestirsi di bianco. Bella da vedersi, ma non praticabile per l’attività sciistica. Il colpo d’occhio che ieri mattina in tanti, non solo dai paesi dell’Amiata ma anche da quelli della Val d’Orcia, hanno potuto ammirare è da montagna tipicamente invernale. Ma a rendere il bel colpo d’occhio più che la neve, ne è caduta pochissima, sono stati i “frati bianchi“, ovvero la nebbia che il freddo gela lasciandola posare sulle piante. È freddo,ieri notte in vetta il termometro ha segnato sette sotto zero, ed è attesa, tra domani e venerdì, una buona nevicata, che renderà la montagna ancor più bianca.

"La tipica situazione – dice Daniele Coppi presidente dell’Associazione Amiata Insieme che raccoglie gli operatori della montagna – di grande ambiguità. Pasqua che, sotto l’aspetto turistico, per noi non è né carne né pesce. Non si scia, ma non non si ha neppure il desiderio di un po’ di fresco perché... fa freddo, le temperature sono calate ovunque. Comunque sono molte le strutture alberghiere, e di ristorazione – aggiunge Coppi – che per Pasqua e Pasquetta sono aperte. Del movimento lo prevediamo. Ma non ci sarà certo il pubblico delle grandi occasioni".

Tempo bizzarro, assai volubile. Dopo le nevicate di gennaio sono arrivati, ben presto, i primi segnali di primavera. Giornate con temperature sopa la media stagionale. Chiusura della stazione sciistica anche perché non c’erano le minime condizioni per attivare l’impianto di innevamento artificiale. C’era, tra gli operatori, chi credeva di poter arrivare a Pasqua con almeno i campi scuola sciabili. Salvo eventi davvero eccezionali questo non avverrà. Un po’ di gente comunque ci sarà. Buone le prenotazioni nei ristoranti, scarse, di poco rilievo, quelle negli alberghi.

In montagna, nei paesi della zona, dopo giorni di bel tempo, con temperature miti, è tornato (non gradito) il freddo. Ieri mattina ad Abbadia San Salvatore la colonnina del termometro segnava gli zero gradi. Ed è in arrivo neve. Che non serve più, salvo per quanto riguarda le falde acquifere che ne traggono sempre beneficio. Ora le attenzioni degli operatori sono rivolte al turismo estivo e a quello sportivo. Con diversi eventi in programma, di varie discipline.