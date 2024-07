Neuropsichiatria piccoli. La famiglia Alberi ha donato tre divani

La famiglia di Vincenzo Alberi, imprenditore senese scomparso nei mesi scorsi, ha donato in sua memoria tre divani alla Neuropsichiatria infantile, per arricchire l’accoglienza del reparto per i piccoli pazienti e per le loro famiglie. Alla donazione ha partecipato con il proprio supporto anche l’Avo, Associazione Volontari Ospedalieri, rappresentata al momento della consegna dai vice presidenti Stefano Bechini e Marzia Marchetti, e dalla volontaria Sonia Marinari. Ad accogliere il gradito dono il professor Andrea Fagiolini, direttore ad interim della Neuropsichiatria infantile, ed i professionisti del reparto.