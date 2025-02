Neri: "Ampugnano occasione di sviluppo"

Lo scalo di Ampugnano è come un fiume carsico nel dibattito politico-economico senese, ogni tanto torna a galla, anche perché la questione è irrisolta da anni. L’annuncio del possibile rilancio da parte di Enac da un lato, la richiesta di totale dismissione e riconversione da parte del Comune di Sovicille e non solo dall’altro, tengono vivo il confronto. E si muove anche il mondo dell’imprenditoria, che più volte è tornato a chiedere un impegno per rilanciare l’attività. Come ora Duccio Neri, presidente di Philogen (una delle aziende di punta del settore delle scienze della vita, quotata in Borsa), che invita ad allargare lo sguardo al sud della Toscana.

Neri, lei crede che il dossier Ampugnano debba tornare di attualità? "Qualunque azienda ha bisogno dello sviluppo di infrastrutture, tanto più in un territorio penalizzato come il nostro. In questo senso la politica deve fornire non assistenzialismo, ma creare le migliori condizioni affinché le imprese trovino attrattivo un territorio".

Che tipo di struttura potrebbe nascere secondo lei? "Ampugnano potrebbe essere importante per lo sviluppo di un’aviazione civile e privata, non commerciale perché in passato già non ha funzionato. Meglio guardare ad altre soluzioni e integrazioni".

Del tipo? "Se Siena tornasse a essere un polo per l’aviazione privata, Grosseto potrebbe diventare un aeroporto commerciale a servizio di fatto di un ampio territorio. Se pensiamo alla crescita di Perugia, perché non ipotizzare un’evoluzione simile anche per Grosseto?".

Non ci sono già altri aeroporti non troppo lontani? "Se fossimo collegati bene con Firenze sì, ma siccome così non è... Entro il 2026 dovrebbe essere completato il raddoppio della Siena-Grosseto, le due città saranno davvero vicine. E a quel punto prevedere voli commerciali a Grosseto e voli privati a Siena integrerebbe quell’infrastruttura che manca al nostro territorio e non solo".

Ma che clientela sarebbe realmente attratta da un aeroporto solo per voli privati? "Ci sono molte aziende che sfrutterebbero l’opportunità, ormai è frequente spostarsi con aerei executive per un certo tipo di professionisti. Credo poi che sarebbe possibile attrarre anche un turismo di alto livello, che cerca spostamenti rapidi e comodi".

Qualcuno potrebbe obiettare che sarebbe meglio puntare sul collegamento su rotaia per esempio con Firenze. "Pienamente d’accordo sul fatto che sia una necessità impellente. Ma per quella ci vorranno chissà quanti anni, mentre rimettere intanto in moto Ampugnano con un’attività ben delineata sarebbe più semplice e richiederebbe investimenti più contenuti".