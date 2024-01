Nepi e Grazi in attesa. Ma saranno ricandidati

La decisione formale arriverà nei prossimi giorni, ma non ci saranno sorprese: i sindaci Fabrizio Nepi, Castelnuovo Berardenga, e Giacomi Grazi, Torrita di Siena, correranno per il terzo mandato. "La scelta spetta alla comunità politica di riferimento e ai cittadini – afferma Nepi –, mettersi a disposizione per il proprio territorio nel ruolo di sindaco è gratificante ma anche stancante, è una scelta che va fatta con piena consapevolezza". Nei prossimi giorni il cerchio dovrebbe comunque chiudersi sulla sua ricandidatura senza sorprese.

Identico scenario a Torrita di Siena, dove Giacomo Grazi è il più che probabile candidato del centrosinistra per il terzo mandato da sindaco. "Mercoledì – afferma – è in programma un incontro politico che dovrebbe decidere sulla candidatura con tutta la coalizione. Avevo già data la disponibilità prima della fine dell’anno, quando ancora la proroga non era stata decisa ufficialmente. Ora però è giusto che la decisione spetti alla coalizione".

Per entrambi però non sono in vista problemi di conferma della candidatura. Oltre all’impegno nei propri territori, per Grazi in più c’è anche lo stimolo della delega alla candidatura a Capitale della cultura 2026 della Valdichiana Senese. Un impegno sostenuto dall’Unione dei Comuni, guidata dalla sindaca di San Casciano Bagni Agnese Carletti, che presto conoscerà un nuovo passaggio decisivo.

O.P.