Natale a Siena: eventi, cultura e magia nel Villaggio di Natale

La magia del Natale ha avvolto Siena. L’accensione delle luci per Sant’Ansano, con le luminarie che brillano sulle vie senesi e sul Campo, ha fatto da apripista al calendario dell’avvento della città del Palio. ‘Segui la Festa’, il programma di eventi studiato dall’amministrazione comunale per le festività, fino al 12 gennaio animerà la città.

Tra le novità più interessanti il ‘Villaggio di Natale’, dedicato ai più piccoli e a tutti coloro che vogliono farsi coinvolgere nel mondo di Santa Claus. L’ufficio postale degli elfi, la casa di Babbo Natale, la pasticceria e il laboratorio degli gnomi: in pochi passi si potrà volare dalla Toscana al Polo Nord. Il Villaggio ha aperto domenica scorsa, contemporaneamente alla pista del ghiaccio, e resterà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, con animazione nei week end.

La festa abbraccerà tutto il territorio: immancabile il mercatino in Piazza Gramsci e Piazza Matteotti, mentre fino al 22 dicembre in Massetana Romana spazio al mercatino degli hobbisti. Il 13 dicembre tornerà la fiera di Santa Lucia, con le campanelle delle Contrade a colorare il Natale.

Ma a Siena le feste sono anche il momento per celebrare la cultura. Fino al 6 gennaio sarà possibile visitare il cantiere del Buongoverno, dal lunedì alla domenica tra le 10,30 e le 16,45, con il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti che già negli ultimi due anni è stato vero protagonista del Natale senese. Al Santa Maria della Scala proseguono invece le mostre ‘Palio 365’ e ‘Le immagini della fantasia’ (dedicata all’illustrazione per bambini e adulti), così come ‘Costellazioni’.

Il 14, il 21 e il 28 dicembre sarà invece possibile osservare da vicino i costumi del Corteo Storico, con l’apertura straordinaria della sala. Prosegue anche la stagione teatrale, con ben 3 appuntamenti di primo piano nelle prossime settimane, mentre cori e musica sono pronti ad allietare le orecchie di cittadini e turisti: oggi il concerto ‘I musici del gran principe’ nella chiesa della Santissima Annunziata, mentre venerdì l’Istituto San Bernardino farà risuonare le sue note alle Logge del Papa. Il 20 dicembre invece sarà il turno del coro del Liceo Musicale ‘Piccolomini’, che a partire dalle 17 animerà prima Piazza Salimbeni e poi Piazza del Campo.

Il 15 dicembre saranno nuovamente le Contrade a ergersi a protagoniste del periodo natalizio, con una giornata interamente dedicata: durante la mattina i ‘cittini’ si dedicheranno come di consueto all’allestimento dell’albero nel Cortile del Podestà, mentre tra le 16 e le 18 i cori delle consorelle si esibiranno nella Conchiglia. Saranno settimane dense di appuntamenti per Siena, che seguendo la Festa si prepara a vivere il Natale a suo modo, tra tradizione, cultura e quel pizzico di magia che la contraddistingue.