Nasce la Fondazione. Letizia Cardoni

Lo storico appuntamento con le Fiaccole di Abbadia San Salvatore è stato preceduto, la sera avanti, dalla Festa degli Auguri. In un Cinema Teatro Amiata gremito di persone, la serata è iniziata con una grande storia di solidarietà. A presentare la Fondazione Letizia Cardoni, è stato il vicepresidente regionale dell’Avis Viro Pacconi. Una storia davvero toccante che ha visto protagonista Enrico Cardoni, ex istruttore di scuola guida. La prematura scomparsa della figlia Letizia è all’origine della grande donazione. Anche la moglie Cesarina era dello stesso avviso. Lo scorso 18 febbraio la Fondazione viene costituita, il giorno successivo la donna muore. L’impegno nel sociale di Enrico era già consistente. Ha donato 50mila euro alla Misericordia di Abbadia San Salvatore, si è impegnato, versando una caparra, a donare una nuova ambulanza attesa per il prossimo mese di marzo. Il lasciato alla Fondazione è consistente e consentirà alla stessa di sostenere diversi interventi nel sociale. Poi la festa dell’Arcadia, il gruppo musicale che vent’anni fa esordì proprio sullo stesso palco. Il Maestro Daniele Belloni, il vero pioniere di questa straordinaria orchestra che oggi raccoglie i migliori musicisti di tutta la zona, ha premiato i venti musicisti da sempre presenti nel gruppo. Poi tanti giovani studenti e tante altre persone che si sono distinte in varie attività. Lungo l’elenco dei giovani studenti e degli sportivi, che si sono distinti nel corso dell’anno. A chiusura della serata, la premiazione di Sofia Bechini che nel Capodanno del 2023 si è esibita al Concertone tenutosi al Circo Massimo di Roma.

Massimo Cherubini