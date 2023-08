Nasce la ’Casa per la cultura’ a Torrita di Siena: novità nella ex scuola

Scuole del presente e del passato, novità in arrivo da Torrita di Siena. A maggio parlammo del progetto dell’ex scuola in via Roma pronta a diventare una "casa" per le associazioni del paese. Un progetto che, come ha spiegato l’amministrazione comunale, si trova già in fase avanzata. Un edificio per il quale nel 2021 la Regione destinò 1 milione e 195mila euro del Fondo di Sviluppo e Coesione. Con questa somma è stato possibile provvedere all’efficientamento sismico e termico e alla ristrutturazione del tetto. Dopo il termine dei lavori la struttura ospiterà la Stanza della Memoria allestita dalla sezione Anpi torritese, la biblioteca e l’archivio comunale, l’attività del Circolo culturale Fra Jacopo. Il primo piano diventerà il cuore delle iniziative della Società Filarmonica Guido Monaco ’La Samba’, lezioni di musica comprese.

Cambierà configurazione anche la scuola primaria di Via Mazzini, grazie ai 700mila euro del Pnrr per l’ampliamento della struttura. Su tre piani la nuova ala accoglierà la mensa (novità significativa), cinque aule e gli uffici di segreteria e presidenza. Uffici che lasceranno gli spazi della sede distaccata in via Meucci.

La storica scuola ’De Amicis’ in Via Roma è nel cuore di tanti torritesi. Un edificio che guarda dall’alto Torrita Scalo e che è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua lunga storia. Sempre in tema di interventi, presto conosceremo anche le novità che hanno interessato il palazzetto dello sport: seggiolini in tribuna e nuovi spogliatoi e pavimentazione.

L.S.