Nasce il nuovo polo sanitario Emergenza e servizi, più spazi

di Andrea Ciappi

Servizi sociali e sanitari ’raddoppiati’ per gli abitanti di Radda in Chianti e non solo: il 118 più che mai, come già accadeva per l’emergenza negli anni scorsi, da Radda continuerà a servire il territorio che fa capo anche a Castellina e Gaiole coprendo (con l’aiuto dei volontari di tutti i paesi) oltre 300 km quadrati di area collinare e montana; in pratica dal fondovalle dello Staggia ad ovest sin oltre il crinale dei Monti del Chianti ad est. Zona ‘difficile’ per la geografia delle strade, non molto popolata ma ricca di attività produttive (sia agricole che manifatturiere) e - come sappiamo - molto rappresentativa in termini di presenze turistiche.

Ebbene: tutto questo è il raggio d’azione del nuovo ’polo’ sanitario di Radda in Chianti, inaugurato ieri pomeriggio su un’area di 400 metri quadri laddove già c’era la sede della Misericordia, a due passi da Porta Valdarnese in viale XI Febbraio. Sede molto ampliata con gli spazi per i volontari, così come sono stati pressoché raddoppiati gli ambulatori medici.

Molto più grande anche la farmacia, nell’ottica di un miglioramento ‘globale’ dei servizi sanitari come spiegato dal presidente di Federfarma (e farmacista a Radda), dottor Marco Venturi. E rinnovato punto per l’emergenza 118.

Questo nuovo ’polo’ di Radda è un fiore all’occhiello anche per la Regione (era atteso il presidente Eugenio Giani ma non è potuto essere presente). Presente il sindaco, Pier Paolo Mugnaini, che ha confermato la ’copertura’ del 118 sui territori dei tre comuni. Nei prossimi giorni, quando la ‘macchina’ della struttura appena inaugurata sarà a pieno regime, per la parte che può riguardare l’amministrazione pubblica, dal Comune arriveranno indicazioni precise che potranno essere molto utili alla cittadinanza.

Proprio per le peculiarità del Chianti Senese, accennate prima, il nuovo ’polo raddese’ è considerato un passo avanti decisivo pure in ottica Protezione Civile: lo ha ribadito il responsabile di Radda della stessa Protezione Civile, Carlo Gagliardi, alla vigilia del taglio del nastro al quale - complice anche la bella giornata di sole - hanno preso parte diversi cittadini. Il ringraziamento speciale è stato rivolto ai volontari, anima di questo ’polo’ di Radda ed anche degli altri presidi del Chianti. La loro opera - è stato sottolineato - è fondamentale, imprescindibile. Al taglio del nastro ha fatto seguito la benedizione dei locali, quindi un momento conviviale con tutti i presenti.