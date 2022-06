Siena, la famiglia del piccolo Mustafa si allarga: a luglio nascerà la sorellina Maria

Articolo : Mustafa presto a Budrio per le cure: una nuova vita per lui e il padre

Siena, 1 giugno 2022 - La famiglia del piccolo Mustafa si allarga, presto nascerà la sorellina. La storia del piccolo siriano di 6 anni, nato senza arti come conseguenza dell'esposizione della madre al gas nervino durante la guerra in Siria, ha fatto il giro del mondo e il piccolo con tutta la sua famiglia è stato accolto dalla città di Siena lo scorso gennaio.

Per lui e tutta la sua famiglia si è aperto un nuovo capitolo; infatti, a luglio nascerà la sorellina Maria. "Ho scelto questo nome perché sono molto legata alla Vergine Maria" ha detto Zeynab la mamma del piccolo Mustafa durante la visita di questa mattina, 1 giugno, alla città di Budrio, in provincia di Bologna.

L'arrivo di Mustafa e della sua famiglia a Budrio

A Budrio, Mustafa e suo padre Munzir, rimasto senza una gamba a causa di una bomba, seguiranno un percorso di cura e riabilitazione al Centro protesi Inail. "È un sogno per noi essere a Budrio - dice ancora la mamma - non vediamo l'ora di tornare per iniziare le cure". Il primo appuntamento tecnico-sanitario al centro protesi è stato programmato a fine settembre, quando è previsto il trasferimento della famiglia dalla Toscana all'Emilia.