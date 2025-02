Musica jazz, comicità e gastronomia ’Stand Up Mam. Ridere al Museo’

Musica jazz, teatro comico e gastronomia in un colpo solo. Ecco ‘Stand Up MaM. Ridere al Museo’, domenica 2 marzo ad Abbadia Isola a Monteriggioni, nei locali del BarMaM. Alle 19,15 grande musica con Romina Capitani e Matteo Addabbo e alle 21 arriva la comicità di Giulia Cerruti. In seno alla rassegna "Incroci", frutto della collaborazione tra assessorato alla Cultura e i curatori Dario Ceccherini e Matteo Marsan. L’ingresso prevede, alle 20, un buffet e un drink, al costo di venticinque euro. Prenotazione obbligatoria allo 0577 304834.

L’evento prende il via (19,15) con il concerto "Hammond & Voice", che conferma la vocazione di Abbadia Isola come punto di riferimento per il jazz. Sul palco due artisti di straordinario talento: Romina Capitani e Matteo Abbado. Romina Capitani, affermata vocalist jazz, è vincitrice di numerosi premi nazionali e ha pubblicato tre album. Con una carriera che l’ha vista esibirsi nei più prestigiosi teatri e festival internazionali, vanta importanti collaborazioni. Matteo Abbado, organista, pianista e compositore, ha condiviso il palco con artisti di calibro internazionale, tra cui Avishai Cohen, Glenn Ferris e Shana Morrison. Considerato uno dei migliori organisti Hammond italiani. Alle 21 la serata si accende con la Stand Up Comedy di Giulia Cerruti e il suo esilarante "Monologo di donna con Pecorino".

Attrice torinese, ha studiato recitazione presso il Teatro Stabile di Genova e la Shakespeare School di Jurij Ferrini. Dopo essersi formata con alcuni importanti maestri del teatro italiano, dal 2016 lavora come attrice e insegnante di recitazione. Nel 2018 ha fondato la compagnia Crack 24. "Monologo di donna con Pecorino" è un brillante e tagliente pezzo di stand-up comedy che esplora con ironia e sarcasmo le aspettative sociali imposte alle donne prossime ai trent’anni, soprattutto riguardo al matrimonio e alla maternità.

Fabrizio Calabrese