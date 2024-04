Musica classica al teatro Politeama di Poggibonsi. Domani alle 21 è in programma il concerto dell’Orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici. Solista il violinista Marc Bouchkov. In scaletta: di Mendelssohn, Concerto per violino e orchestra op.64, di Beethoven, Sinfonia n.8 op.93. L’ultima volta che l’ORT ha suonato con Umberto Clerici, lui era violoncellista. Adesso lo ritroviamo direttore principale della Queensland Symphony Orchestra, in Australia. Marc Bouchkov, violinista belga di origini russo-ucraine (una famiglia di musicisti da più generazioni), nel 2018 la rivista inglese "Gramophone" lo ha inserito tra i musicisti che vanno tenuti sott’occhio. Fabrizio Calabrese