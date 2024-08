Musica Chigiana per i 140 anni della Corea

La Chigiana celebra con uno straordinario doppio evento i 140 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Repubblica di Corea. Oggi alle 21.15 la star coreana del pianoforte Chloe Jiyeong Mun, per la prima volta all’Accademia Chigiana, sarà protagonista a Palazzo Chigi Saracini di un esclusivo recital, che prevede la Sonata in sol maggiore del compositore Baldassarre Galuppi, la Partita n. 6 in mi minore di Bach, i 24 Preludi op. 28 di Chopin. Il concerto sarà preceduto alle 19 dall’incontro su ‘Scienze e Tecnologia per la Musica’. Dopo il saluto di YeJin Chun, direttrice dell’Istituto Culturale Coreano, interverranno Francesco Canganella dell’Università della Tuscia e Marco Malagodi dell’Università di Pavia, introdotti dal direttore Nicola Sani. Al termine dell’incontro Eleonora Testa, allieva di David Geringas all’Accademia, si esibirà con il prezioso violoncello Stradivari del 1682.