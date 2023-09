"Multiutility, evidente il sovranismo economico regionale di Macrì"

Nicola Bettollini, segretario provinciale della Costituente comunista, commenta il convegno sulla Multiutility tenutosi a Palazzo Patrizi: "Il convegno organizzato da FdI è in linea con quanto proposto dagli ad delle società coinvolte nel progetto e dai politici del Pd – scrive Bettollini –. Notevole il sovranismo economico regionale di Francesco Macrì, presidente di Estra, che su La Nazione afferma “La quotazione in Borsa è una forma di pubblicizzazione più che privatizzazione“. Dai suoi discorsi si evince che i servizi essenziali (acqua, energia, raccolta rifiuti) devono continuare a creare profitti – continua Bettollini –. Oggi è la creazione di questo soggetto finanziario; domani sarà la quotazione in Borsa; infine gare che potrebbero vedere l’assegnazione a società estere della gestione delle nostre risorse, così come la ’nostra’ multiutility potrà partecipare a gare internazionali".