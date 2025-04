Mula fa coppia fissa con Veranu. Tanti spunti

"Ho avuto l’onore di montare anche Veranu. Collaboro con Chiti. Un cavallo bello e che tutti guardano, bisogna che i giovani si facciano vedere... almeno guarderanno anche me", sintetizza Antonio Mula la novità della stagione. Ossia che farà coppia per tutto l’Albo con il sauro di 11 anni. "Spero di non tradire chi mi ha dato fiducia", aggiunge. Infatti non esagera nella seconda batteria dove c’è un altro mezzosangue interessante per luglio, Comancio. "Un cavallino positivo – dice Gingillo – ad agosto si era comportato bene". Idem in batteria, sempre la seconda, sta al canape. Cosa di non poco conto. Ed è svelto in partenza. Ma Gingillo non ha scoperto le carte. Positiva la prestazione di Arestetulesu che Bellocchio porta fuori bene dai canapi, spingendo insieme a Corallo sardo e Donrodrigo montato da Michel Putzu. C’è un bel via vai fra i van, attorno ai fantini più gettonati. Ma non solo. Perché si guarda al futuro. Diego Minucci si fa vedere con Balzana, anche Alessandro Cersosimo con Benito baio lascia il segno. E nell’attesa terza batteria con due pezzi da novanta come Anda e Bola e Zio Frac, montati rispettivamente da Grandine e da Bellocchio, è il primo ad andare via forte. Tanti occhi addosso a Scompiglio che rimontava dopo l’infortunio, anche se a casa naturalmente è da una vita che lo fa. Osservato speciale nella terza batteria e nella sesta dove è su Extraterrestre. Sprinta nella quarta batteria Ares Elce, condotto da Federico Guglielmi, anche Stefano Piras su Viso d’angelo. Bene Daredevil spinto da Putzu. Sale sulla sedia per vedere il ’suo’ Tale e quale, Carburo. Che dimostra di saper leggere e scrivere in pista. Ma anche Dorotea dimmonia si candida al debutto in Piazza, se non deluderà. Bene Criptha che schizza via con Unamore, facendo l’andatura sostenuta, insieme a Canarinu. Parte bene nell’ultima batteria Corinne Clar, allunga Gioia pura.

La.Valde.