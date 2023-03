Mps e Unicredit Nessun odore di trattativa

Sul futuro del Monte dei Paschi, al momento, Unicredit si chiama fuori. La conferma è arrivata ieri per bocca dello stesso istituto di credito. Durante le risposte pre-assembleari il gruppo di piazza Gae Aulenti ha infatti risposto alla domanda di un azionista: "Attualmente non sono in corso da parte di UniCredit trattative aventi ad oggetto una potenziale acquisizione di Banca Monte dei Paschi di Siena". La banca ha ricorda inoltre che "24 ottobre 2021 UniCredit e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno comunicato l’interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito" di Mps. Intanto Rocca Salimbeni attende nuovi sviluppi sul proprio futuro che si delineeranno dopo l’assemblea dei soci convocata per il prossimo 20 aprile.