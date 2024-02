’MostraMI. Racconti e dialoghi d’arte’ in Pinacoteca nazionale

Ritorna martedì 27 febbraio l’appuntamento con “MostraMI. Racconti e dialoghi d’arte”, il ciclo di incontri ideato dall’Università per Stranieri di Siena in collaborazione con la Pinacoteca nazionale di Siena. Marco Campigli ed Emanuele Zappasodi dialogheranno con Massimo Medica e Fabio Massaccesi, curatori della mostra “Lippo di Damasio e le arti a Bologna tra Trecento e Quattrocento” (Bologna, Museo Civico Medievale)“. La conferenza si terrà alle ore 17.30 presso la Sala del Cenacolo della Pinacoteca Nazionale di Siena, via San Pietro, 29.