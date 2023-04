Mostra delle prime nozze

Sarà una mostra fotografica di personaggi di San Gimignano, unica nel suo genere fra memoria e lontani ricordi del primo giorno di nozze dei sangimignanesi dell’altro ieri che si sono detti "sì" sia di fronte al sacerdote della Chiesa o in Comune.

E’ il messaggio lanciato dal popolare ‘Circolino’ culturale ‘Il Castello’ ai cittadini delle torri per un evento di storia e ritrovare il passato per portare in vetrina vecchie fotografie scattate in quei felici giorni dei ‘Matrimoni a San Gimignano’. Progetto-proposta lanciato dal Circolo il Castello e dal consiglio, con il nuovo presidente Paolo Righi che ha preso il posto del popolare ex e ricercatore certosino Gino Niccolini.

"Le foto, almeno tre ogni matrimonio – spiega il presidente Righi che ha la passione dell’arte visiva e della pittura amatoriale – dovranno avere come tema un matrimonio a San Gimignano con la data delle nozze di almeno 30 anni fa, con il nome degli sposi e dei gruppi e le persone invitate. Saranno consegnate all’ufficio della Pro Loco in piazza Duomo entro il prossimo 31 maggio".

La mostra, dopo un’accurata scelta delle foto sarà presentata al pubblico e corredata e dettagliata dentro le pagine dello speciale catalogo in sala di Cultura in via San Giovanni nel mese di ottobre. Con questo inedito evento culturale dentro le mura di San Gimignano si può dire che è cominciata la nuova ‘caccia al tesoro’ dei novelli sposi delle torri di 30 anni fa.

Romano Francardelli