Moska Drunkard in corsa a Sanremo. L’avventura artistica parte da Siena

Da Siena a Sanremo Giovani. A prenotare il biglietto per il viaggio è Moska Drunkard, che ha appena superato le selezioni. Dietro quel nome d’arte c’è Cristina Rizzo, venticinque anni, nata a Erice, in Sicilia, ma adottata da Siena ormai da diverso tempo. Negli ultimi quattro anni è entrata a far parte del collettivo ‘Lighthouse Records’, un gruppo di artisti rap e pop-urban della provincia senese.

Ad agosto ha vinto il Festival Green Valley Pop Fest promosso da Radio 105. E quest’anno è entrata a far parte degli artisti dell’etichetta Oltresound Label di Silvia Vavolo, una casa di produzione discografica nata a Siena, per la quale proprio in questi giorni è uscito il singolo ‘Basta’. Alle selezioni di Sanremo Giovani si è presentata con il brano ‘Trinacria’, dedicato alla sua terra d’origine e scritto insieme proprio a Silvia Vavolo e Marco Giordano, in arte Giordan, altro giovane talento dell’etichetta senese. "Vivere il proprio sogno è bello – racconta l’artista - ma farlo con la canzone del cuore lo è ancora di più. ‘Trinacria’ è la mia vita, è stata il mio passato, è il mio presente e sarà il mio futuro perché sono molto legata alle mie origini e alla mia terra. Più volte mi sono sentita non voluta da essa, ma vivendola a distanza ho imparato a conoscerla ed apprezzarla".

Con questa canzone è stata selezionata dalla commissione presieduta dal direttore artistico Carlo Conti. Sarà quindi tra i 24 artisti che si esibiranno a partire da martedì 12 novembre in cinque appuntamenti settimanali, condotti da Alessandro Cattelan, su Rai Due. Da lì usciranno i 12 semifinalisti e, successivamente, i finalisti che il 18 dicembre, su Rai Uno, si contenderanno i quattro posti per il Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte.

Per la Oltresound Label è già un successo enorme. "Sono fiorentina – racconta Silvia Vavolo, fondatrice dell’etichetta – ma vivo a Siena da otto anni. E siccome sono nell’ambiente da parecchio, come cantautrice, ho messo su questo studio di produzione musicale che in poco tempo è diventato un’etichetta discografica, con l’intento di diventare un punto di riferimento per la città e per il territorio toscano in generale". Oltre a Moska Drunkard e Giordan, sono sotto contratto con la Oltresound Label anche Cody (Niccolò Giovenco) e Mira (Alessio Maggiorelli), anche lui di Siena. Una piccola realtà, nata da poco, che si sta facendo largo con la forza della creatività.