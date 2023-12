Morì imprenditore. Tecnici in cantiere per la perizia

Morte in cantiere, sono iniziate ieri le operazioni peritali per ricostruire le cause del crollo di detriti sotto cui ha perso la vita Francesco Mannozzi, giovane imprenditore edile di San Gimignano. Un infortunio mortale avvenuto nell’aprile scorso. La procura aveva dato qualche settimana fa l’incarico al consulente: 90 giorni di tempo da ieri, quando è stato fatto il sopralluogo e scattate foto, per rispondere ai tanti interrogativi che lascia aperti la tragedia. La famiglia Mannozzi si è affidata allo studio De Martino, la responsabile della sicurezza indagata all’avvocato Stefano Cipriani.