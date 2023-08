Montisi, Giostra di Simone Torna al successo La Piazza con il cavaliere Rauco

La Piazza si aggiudica l’edizione n.53 della Giostra di Simone con il cavaliere Adalberto Rauco. Si tratta del successo n.22 per la contrada (capitano è Cesare Biancucci), la più titolata di Montisi e che ieri ha totalizzato 31 punti in una Giostra caratterizzata da tanti errori e solo due campanelle complessive prese. L’ultimo trionfo per la Piazza era datato 2019 sempre con Rauco. Seconda posizione per San Martino davanti a Castello e Torre. Questo l’ordine di partenza sorteggiato: Castello, Piazza, Torre e San Martino. Quando siamo ormai alle 20 è quindi Andrea Vernaccini per il Castello, accoppiata vincitrice delle ultime tre edizioni della Giostra di Simone, ad aprire la prima carriera ma il cavaliere aretino parte male e resta inchiodato a zero punti. Nella corsia da circa 70 metri invece Adalberto Rauco della Piazza sceglie di puntare la campanella e centra l’obiettivo dei 12 punti. Filippo Fardelli, unica novità di quest’anno, manca la campanella per la Torre la prima carriera di Elia Taverni per San Martino viene giudicata non valida. Seconda carriera: Vernaccini sbaglia ancora, Rauco tira al bersaglio e totalizza 9 punti, Fardelli commette un nuovo errore mentre Taverni tira al bersaglio e sale e 10 punti. Terza carriera: continua la giornata "no" per Vernaccini con il Castello che resta a zero ed esce dai giochi. Rauco sceglie ancora il bersaglio e somma altri 10 punti, Fardelli si sblocca con il bersaglio da 6 punti ma la Torre è ormai fuori. Taverni a sorpresa non punta la campanella e prende solo 4 punti. La Piazza ha già vinto la Giostra di Simone prima di disputare la quarta carriera che ha visto Castello centrare la campanella a differenza della già vittoriosa Piazza. Partenza non valida per la Torre mentre San Martino centra il bersaglio trovando 10 punti. Gli altri verdetti: alla contrada della Piazza il premio per il miglior corteo mentre la Torre si è aggiudicata quello per la miglior sbandierata. Poco prima delle ore 19 il corteo storico, composto da circa 70 figuranti, ha fatto il suo ingresso al campo di gara. Il pubblico presente in tribuna ha potuto assistere all’esibizione del Gruppo Musici della Giosta del Saracino di Arezzo e degli sbandieratori e tamburini della Giostra di Simone di Montisi. Presenti a Montisi anche i consiglieri regionali Elena Rosignoli (Pd) e Gabriele Veneri (Fratelli d’Italia) con quest’ultimo che in passato ha vinto la Giostra del Saracino.

Luca Stefanucci