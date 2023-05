Monticiano, torna il Gran Premio "E’ frutto di un lavoro di squadra"

di Laura Valdesi

Quando prevenzione della malattie, passione per i cavalli e amore per il proprio paese e le sue tradizioni s’incontrano, il mix che viene fuori è gustoso. Ha il sapore delle cose belle perché realizzate grazie al lavoro di squadra. In maniera semplice. Ecco dunque gli ingredienti del Gran Premio di Monticiano che si corre il 3 giugno al ’Tamburo’, fortemente voluto dall’Associazione proprietari, allenatori e allevatori di cavalli da Palio, dal Comune di Monticiano e dalla Lilt.

Tutto è pronto per il ritorno della manifestazione dopo due anni di stop per la pandemia. Già dipinto anche il drappo dedicato al Beato Patrizi. "Ho scelto di utilizzare un’arte più classica rispetto alla mia sensibilità, vengo dalla scuola del Santini. Sono più vicina a metafisica e surreale. Qui ho voluto rappresentare invece la spiritualità attraverso l’uso dei colori, il celeste fra le zampe dei cavalli, la forza del cielo che veglia su di loro". Ma c’è di più: parte del compenso della vendita dei biglietti e dei parcheggi saranno destinati alla Lilt. Che ha già in programma di ricambiare con una campagna domiciliare di controlli, spiega la presidente Gaia Tancredi, portando medici e strumenti sul territorio per i controlli dei nei per prevenire il melanoma e anche del seno. "Si correrà poi la seconda edizione del Memorial Franco Nobile che – chiarisce ancora – era molto legato a Monticiano. Qui aveva voluto infatti un ambulatorio".

A mettere in moto la macchina organizzativa è stata l’Associazione dei proprietari di cavalli da Palio "che ha portato avanti l’idea dell’ex presidente Andrea Calamassi, supportata anche da Mario Savelli, nostro presidente onorario. Tutto il consiglio ha sostenuto l’iniziativa", spiega il presidente Osvaldo Costa. Non è stato facile trovare i cavalli, vista l’alta densità di appuntamenti che caratterizzano questa stagione. Ma l’elenco dei partecipanti è già pronto: Uan King, Tempesta da clodia, Bombolone, Benitos AA, Cheremule, Bryan de marchesana, Amarcord de Mores, Don Peppe di Gavoi, Zucarello, Cuore sauro AA, Coca, Zetanna, Veranu , Assalto, Baila, Zenios, Demoni e Chirig’antoni. La mattina del 3 giugno, a partire dalle 10. 30 si svolgeranno le tre batterie di selezione. I vincitori correranno il Gran Premio, i secondi classificati il Memoria ’Nobile’. "Il montepremi sarà di oltre 9mila euro", sottolinea Costa ringraziando chi ha sostenuto l’iniziativa: Banca centro, Banca Chianti, Banca Mediolanum, Pianigiani Rottami, Mark Getty, Ugo Scotti, Gmg, Fabbrica del panforte e Selleria Il Puledro. "Un altro grazie sentito va ad Aurora Misciattelli che ha messo a disposizione i box per i 12 cavalli in finale in maniera da farli stare in condizioni ottimali in attesa della corsa", aggiunge Costa.

"Una ripartenza della manifestazione – conclude il sindaco Alessio Serragli – , un modo per riavvicinare i cittadini a questo evento che era molto caro al paese. L’obiettivo è di far riaffezionare la popolazione. Si tratta al contempo di un’opportunità per i giovani fantini che qui possono trovare una bella vetrina".