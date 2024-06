Monticiano, si corre il 15: le batterie. Bella sfida a Castiglion Fiorentino

Ultimi scorci della stagione di corse e paliotti, prima di entrare nel vivo di Provenzano. Che in attesa dello stop alle iscrizioni dei cavalli alla previsita – sarà il 13 giugno – vede in corso la solita grande riflessione sulle strategie per il lotto dei dieci. Anche se ci sono ancora tanti passaggi da fare per capire la definitiva configurazione.

Sabato prossimo, 15 giugno, si corre intanto il palio dei rioni di Monticiano, organizzato dall’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Piazza con il Comune. Già estratte a sorte le batterie che inizieranno alle 10.30. Nella prima Deghenoe (Manca), Costa de Mores (Migheli), Esmeralda baia (Belloni), Balzana (Minucci), Denise Beauty (Chiti). Nella seconda in pista Esmeralda Elite (Manca), Earl (Angioi), Zia Zelinda (Bitti), Epidemico (Puddu), Duthile (Turco). Nella terza e ultima batteria Contessa Luna (Manca), Brivido sardo (Angioi), Demoni (Puddu) e Baila (Belloni).

Il giorno seguente la sfida del palio di Castiglion Fiorentino dove Porta Fiorentina conferma la fiducia a Dino Pes che vinse su Abracadabra lo scorso anno con Giosué Carboni. Si parla dell’accoppiata Silvano Mulas-Valter Pusceddu per Porta Romana mentre il Cassero punta sicuramente su Adrian Topalli