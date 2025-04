Monteroni "Ponte in festa", tredicesima edizione. Ci saranno anche Alice Volpi e Oney Tapia

Torna la 13esima edizione di Ponte in Festa, il tradizionale appuntamento, patrocinato dal Comune di Monteroni, che vede protagonista la comunità di Ponte d’Arbia. Si inizia con la cena dedicata ai piatti locali e a seguire la musica con DJ IAIA. Ricco anche il programma di giovedì. La mattina passeggiata ecologica promossa dall’associazione Plastic Free e poi il pranzo alla presenza dei cavalieri partecipanti all’equiraduno dell’Anno Santo. Venerdi alle 18 presentazione del libro " Il ciclismo eroico della Mens Sana ( 1871-1921)" con l’autore Robertino Chiarelli, alle 20 la cena e dopo spettacolo musicale con gli 883 MANIA. Sabato la cena a base di pici fatti a mano e peposo, il piatto forte, e alle 22.30 musica con "80 FEBBRE". Domenica alle 9 la passeggiata " La Via Francigena tra arte e cammino ", organizzata dall’associazione D.M.O. Via Francigena Senese e la presentazione del catalogo "Museo di arte diffusa" sulla Via Francigena Senese ( info e prenotazioni al 3341055006), alle 9.30 la messa. Seguiranno il pranzo, alle 16.30 spettacolo di animazione per bambini e alle 20 cena. Venerdi 9 maggio alle 18 la presentazione del libro "La strada racconta. La Via Francigena incontra l’antica Via del Sale" con l’autore Luca Bonechi che sarà intervistato dal giornalista Massimiliano Bellavista. Sabato 10 alle 18 un incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Ingrosso, "Lo sport sempre più veicolo di inclusione sociale e affermazione personale" con la partecipazione di Oney Tapia, campione paralimpico, medaglia d’oro a Parigi 2024, e di Alice Volpi, campionessa mondiale di fioretto.