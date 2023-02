Monteriggioni: oggi giornata complicata dal punto di vista idrico

Un’ampia porzione del territorio comunale di Monteriggioni sarà senza acqua potabile per quasi tutta la giornata di oggi, per il temporaneo fermo dell’impianto di Le Frigge necessario per la realizzazione di una nuova stazione di pompaggio di Acquedotto del Fiora, che porrà fine ai ricorrenti disagi dell’approvvigionamento idrico delle zone di Castellina Scalo e Abbadia Isola. Dalle 8.30 alle 17 resteranno all’asciutto le utenze delle piazze Marconi e Garfonda e delle vie Garibaldi, XVII Marzo, XXV Aprile, IV Novembre, via VIII Marzo, II Giugno e Don Luigi Profeti; rubinetti asciutti nella stessa fascia oraria anche lungo le strade di Bigozzi, delle Pianore, di Acquaviva, del Giubileo, di Certino, delle Frigge, di Gabricce e di Querciolinaia, nonché nelle frazioni Abbadia Isola e Strove e nelle località Ponte di Santa Giulia, Sensano, Castelpetraio, Casa al Bosco, Casa Nagli, Cerreto, Il Casone, Serfignano e zone limitrofe e lungo le provinciali 74 Traversa Monteriggioni e 5 Colligiana.