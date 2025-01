Monteriggioni, l’ora di investire. Oltre 10 milioni in opere pubbliche

Oltre 10 milioni di euro di investimenti per opere pubbliche previsti nei prossimi tre anni, tariffe invariate, miglioramento dei servizi. Queste le linee portanti del Bilancio di previsione 2025-2027 approvato dal Consiglio comunale di Monteriggioni.

"Con l’approvazione del bilancio compiamo un passo decisivo dai primi cinque anni di amministrazione e i cinque che ci attendono, durante i quali garantiremo lo stesso impegno e determinazione dei precedenti – afferma il sindaco Andrea Frosini – . La previsione per quest’anno per le opere pubbliche supera il milione di euro. Nel segno della continuità abbiamo pianificato investimenti lungimiranti per il nostro territorio, prevedendo ulteriori miglioramenti dei servizi rivolti ai cittadini. Grazie a questa approvazione garantiremo così delle basi solide di crescita e benessere per la comunità. I conti sono in ordine e ci permettono di avere uno sguardo rivolto al futuro, pronti per le sfide che ci attendono. Questo bilancio è la riprova che stiamo proseguendo sulla buona strada".

Manutenzione straordinaria e ordinaria, ma anche sicurezza del territorio: questo il perimetro delle opere pubbliche. "Un piano che vuole dare solidità e concretezza sul versante della riqualificazione della viabilità comunale con 170mila euro previsti ogni anno per tre anni - spiega la vicesindaca con delega alle Opere pubbliche, Paola Buti – Continuano, inoltre, gli investimenti sul versante della sicurezza idraulica a Badesse con la richiesta di finanziamento regionale per 560.000 euro. Il totale dell’opera ammonta a circa 2 milioni e trecentomila euro. Altri importanti investimenti in programma riguardano l’efficientamento energetico, le asfaltature, ma anche la riqualificazione di edifici di proprietà comunale strategici".

"Il bilancio previsionale appena approvato rispecchia quella che è sempre stata da cinque anni a questa parte la filosofia amministrativa della nostra giunta – commenta l’assessore al Bilancio Luca Rusci – . Una continuità positiva che fa trasparire come le voci più corpose del bilancio riguardano l’aumento degli investimenti per infrastrutture e sicurezza ed il miglioramento della qualità dei servizi. Anche il prossimo anno l’amministrazione e gli uffici comunali saranno impegnati nel controllo del bilancio e delle risorse disponibili con il fine di massimizzarne la gestione e raggiungere gli obiettivi prefissati".