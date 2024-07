Monteriggioni. Estate, ’Note senza tempo’

Serata di grande musica per la rassegna "Monteriggioni d’Estate" 2024. Stasera alle 21,15, al Castello, è in programma ’Note senza Tempo’ di Mi.TO Produzioni e Chiara Ottanelli. Un viaggio musicale tra le più belle canzoni italiane e internazionali che vedrà avvicendarsi sul palco tre formazioni musicali, che si distinguono per progetto artistico e per la voce femminile. Tre "quadri" musicali distinti. La sezione "Colonne Sonore" vedrà protagonista Cecilia Quadrenni voce, Giacomo Valentini sax, Edoardo Daidone chitarra acustica ed elettrica. Quella "Cantautori Italiani in chiave Mannoia" vedrà aggiungersi Ilaria Belli voce e Valerio Nardi tastiere. Infine per "Le grandi interpreti internazionali" Debora Castellucci voce, Giacomo Valentini sax, Edoardo Daidone chitarra acustica ed elettrica, Valerio Nardi tastiere, Roberto Cencini Grigiotti basso. Ingresso 2 euro.

Fabrizio Calabrese