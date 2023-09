"Montepulciano Run". Record di partecipanti

Ci siamo quasi. Il prossimo weekend e quindi nei giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre arriva la Montepulciano Run. Si tratta della sesta edizione dell’evento che unisce sport, vino e turismo e che arriva proprio nel periodo in cui le cantine, motore economico del territorio, sono impegnate nella vendemmia. Si correrà o passeggerà con lo sguardo sui vigneti e tra le bellezze di Montepulciano. L’iniziativa è organizzata dalla Asd "La Chianina" e "La Chianina Running", con il patrocinio del Comune di Montepulciano, della Provincia di Siena e della Regione Toscana. Nei giorni scorsi è avvenuta la presentazione a Firenze al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. Un evento che attira tanti atleti stranieri, Fulvio Caldesi de "La Chianina Running" ci dice che sono rappresentate tante nazioni tra cui "Canada, Stati Uniti, Brasile, Russia, Ucraina, Turchia, Olanda, Inghilterra. Per quanto riguarda i partecipanti per ora siamo a 350 per le competitive e oltre 200 per le non competitive ma tante iscrizioni arriveranno all’ultimo momento. Dovremmo fare il record di partecipanti quest’anno". Si parte il 29 settembre con la "Lumediluna", 7 Km notturni di Urban Trail, competitiva e non competitiva, a partire dalle ore 21.30 nel centro storico. Parte degli introiti della gara saranno devoluti al reparto di Oncologia e alle Cure Palliative degli Ospedali Riuniti di Nottola. Sabato 30 settembre, ore 9.30, arriva la "Nobili Passi", passeggiata con degustazione tra le cantine del territorio. Il gran finale è per domenica 1° ottobre. Lo start alle ore 9.30 dal Tempio di San Biagio con arrivo a Piazza Grande. Tre le gare competitive previste: "La Quattordici" (15 Km), "La Venticinque" (26 Km), "La Quarantadue" (42 Km). Ma sarà anche possibile partecipare alla passeggiata non competitiva "MontepulcianoFoot", dalla lunghezza di 16 Km, o al percorso di "Nordic Walking" di 14 Km.

L.S.