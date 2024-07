Montepulciano, mura crollate. Affidati lavori per 1,4 milioni di euro. Presto anche una rete di protezione

Sono stati aggiudicati alla ditta Adriacos Srl di Latisana, in provincia di Udine, per un importo totale di oltre 1,4 milioni di euro, i lavori del Comune di Montepulciano per il ripristino delle mura castellane lungo via di Collazzi, interessate dal crollo il 15 marzo 2022. Questo è l’esito della gara d’appalto, spiega in una nota il Comune di Montepulciano, espletata dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, sulla base del progetto commissionato dall’Amministrazione Comunale, redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da geologi, ingegneri e architetti specializzati. L’intervento prevede il totale rifacimento del muro crollato e il consolidamento di buona parte delle mura adiacenti, compreso il torrino nord. Il quadro economico di spesa complessivo dell’opera è di 2,1 milioni di euro, interamente finanziati dalla Regione Toscana. Questo importo, fa sapere il Comune, comprende non solo l’esecuzione dei lavori recentemente aggiudicati, ma anche tutte le spese tecniche relative alla progettazione, ai collaudi, all’Iva, e altro ancora. Conclusa la fase dell’aggiudicazione, gli Uffici competenti stanno procedendo alla stipula del contratto, con l’inizio dei lavori previsto indicativamente per inizio autunno. I lavori saranno suddivisi in 11 settori distinti. Per le mura maggiormente compromesse dal crollo e i tratti immediatamente adiacenti, oltre al torrino nord, è prevista la ricostruzione e il consolidamento. Per ulteriori tratti della cinta muraria connessi alla parte interessata dal crollo, sarà realizzata la messa in sicurezza mediante una rete di protezione. Per questi ultimi tratti di mura l’Amministrazione Comunale, spiega la nota, sta lavorando al reperimento delle ulteriori risorse necessarie: a tal fine il Comune ha partecipato ad un bando riservato alle cosiddette Aree Interne richiedendo un contributo di 500mila euro da destinare al completamento di questi interventi, assieme all’utilizzo di una parte del ribasso d’asta. La progettazione esecutiva per questa seconda parte dei lavori è in corso. "Il nostro obiettivo è far partire i lavori quanto prima", ha commentato il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.