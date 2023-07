Montepulciano è senza Tribunale Michelotti e Maccarone al ministero "Riaprire subito gli uffici giudiziari"

"Riaprire il Tribunale di Montepulciano". Questa la richiesta presentata al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove dal parlamentare di FdI, Francesco Michelotti e dal consigliere comunale e provinciale Gianfranco Maccarone (tutti nella foto). I due esponenti politici hanno discusso con il sottosegretario la possibile riapertura del Tribunale, nell’ambito dell’annunciata riforma della geografia giudiziaria. "Abbiamo ritenuto opportuno incontrare Delmastro per proseguire il percorso – hanno spiegato i due esponenti di FdI – che parte dall’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia in Provincia di Siena e approvato all’unanimità, poi riproposto da tutte le forze politiche del territorio sia in Consiglio comunale a Montepulciano sia in Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. L’iter è continuato negli scorsi mesi tramite un serrato confronto con il ministero della Giustizia".

Michelotti e Maccarone ricordano: "Negli scorsi mesi abbiamo inviato una missiva al sottosegretario alla Giustizia per evidenziare da un lato l’importanza che la riapertura del Tribunale di Montepulciano avrebbe sia per il sistema-giustizia della provincia di Siena sia per il tessuto economico e sociale; dall’altro lato, l’unanime volontà dei rappresentanti locali delle popolazioni interessate a veder ripristinato un importante presidio di legalità". E ancora: "La soppressione del Tribunale di Montepulciano non solo ha comportato un considerevole aggravio per il Tribunale di Siena, costretto a fronteggiare la mole di procedimenti provenienti da tutto il territorio, senza il potenziamento di organico e strutture, ma ha anche aumentato in maniera esponenziale la distanza dei cittadini del sud della provincia dagli uffici giudiziari senza alcun risparmio di spesa. Una situazione che ormai si appalesa meritevole di riforma e sulla quale non mancherà il nostro impegno – commentano Michelotti e Maccarone –. Dobbiamo quindi manifestare soddisfazione per la disponibilità dimostrata dal sottosegretario Delmastro, che si attiverà per verificare le condizioni della possibile riapertura del Tribunale di Montepulciano nel corso dell’istruttoria per la revisione della geografia giudiziaria. In questa fase non bisogna dare nulla per scontato".

Gli esponenti di FdI concludono, lanciando un appello: "Nei prossimi mesi sottoporremo un dossier più approfondito di quello inviato a maggio per sottolineare che per il nostro territorio la riapertura del Tribunale di Montepulciano è una necessità non prorogabile. Nel fare questo, riteniamo necessario e ci rendiamo disponibili a recepire ogni contributo utile da parte di tutti gli operatori del sistema giustizia, a partire dagli Ordini professionali e dalle istituzioni, per perseguire un obiettivo che andrebbe a sicuro beneficio dell’intera provincia di Siena".

