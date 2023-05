Ci siamo quasi. Il Comune di Montepulciano ha annunciato la prossima riapertura della piscina comunale di Montepulciano Stazione ufficializzando il termine dei lavori di manutenzione straordinaria, che hanno portato, si legge nella nota stampa, "a un sostanziale rinnovo dell’impiantistica termica, idrica ed elettrica della struttura". Per l’inizio dell’estate la piscina sarà aperta, una notizia che farà felice tante persone dopo che nella stagione al chiuso a Montepulciano non si è potuto nuotare. E ciò ha creato più di un malumore. Ora si volta pagina. "Siamo pronti – ha commentato il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini – per poter riaprire la piscina comunale, dopo gli importanti lavori di ripristino degli impianti e di manutenzione delle vasche. Siamo consapevoli che c’è molta attesa da parte della cittadinanza, sia per tornare a nuotare in vasca, sia per la possibilità di utilizzare gli spazi della piscina per i campi solari estivi, da sempre molto frequentati dai bambini di una zona che va ben oltre il territorio comunale. In queste ore stiamo in contatto con la Uisp Siena, il soggetto gestore della struttura, per poter riaprire quanto prima l’impianto, sicuramente entro la prima metà di giugno".

l.s.