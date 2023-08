"Mobilità urbana a Siena: quali progetti del Comune?"

Interrogazione della consigliera comunale Monica Casciaro, Siena Sostenibile sulla mobilità urbana (verifica, controllo e progettualità). "L’Agenda Onu 2030 obiettivo 11 prevede di garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici – scrive la consigliera –. Siena è stata la prima città d’Italia a scegliere di limitare il traffico dentro le mura cittadine".

Casciaro segnala "l’eccessivo traffico veicolare dovuto in grossa parte al movimento merci spesso effettuato con mezzi di dimensioni importanti negli orari mattutini e pomeridiani coincidenti con l’ingressouscita delle scuole e degli uffici, oltre che ai servizi di spazzamento strade e di raccolta rifiuti, crea un evidente disagio nel centro storico, mette a rischio la sicurezza dei pedoni, compromette il decoro della città, sito Unesco dal 1995, e complica il flusso turistico". Di qui le richieste alla Giunta: "Sono in corso verifiche sull’effettivo funzionamento del controllo ai varchi elettronici Ztl sull’accesso e stazionamento non autorizzato di turisti e mezzi non autorizzati? E’ previsto un monitoraggio delle entrate derivanti dalle sanzioni elevate in Ztl e effettivamente incassate nell’anno 2019 (pre-Covid) e negli anni successivi? Quali strumenti si intende adottare per riconsiderare un progetto generale di revisione della Ztl, considerando un tavolo di confronto con la cittadinanza?". E infine quesiti su eventuali "nuovi orari per il carico e scarico merci in centro storico, avviando un sistema con veicoli ecologici". Casciaro conclude: "Sarà avviato un tavolo di confronto con Autolinee Toscane per la revisione delle linee maggiormente frequentate?".