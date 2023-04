Misericordia in azione Raccolta di farmaci

Chi ha in casa dei medicinali che non usa più ha la possibilità di fare un bel gesto. Può infatti donarli alla Misericordia di Poggibonsi, dove è partita la raccolta. Si tratta di una iniziativa con il Centro Missionario Medicinali Onlus di Firenze, che distribuisce quanto raccolto in Italia e all’estero. Destinatarie le famiglie in condizioni economiche disagiate, il cui numero continua ad aumentare. Possono essere consegnati alla Confraternita tutti i farmaci non scaduti, anche in confezioni (blister o bustine) già iniziate. Non vanno bene i farmaci scaduti, flaconi o tubetti già aperti, i prodotti da conservare in frigo. Il materiale deve essere collocato negli appositi raccoglitori, ben visibili, che si trovano presso la sede della Misericordia, in via Alessandro Volta, tutti i tutti i giorni dalle 8 alle 20, o può essere depositato al distretto Usl in via della Costituzione e presso gli studi medici in via del Commercio e in piazza Industria il lunedì e venerdì in orario di ambulatorio. "Nel mondo 2 miliardi di persone non hanno accesso alle cure essenziali – spiega la Misericordia cittadina – aiutateci ad aiutare".