Mira, verde promessa dell’atletica nazionale

Di corsa verso il futuro. Mira Albertini, classe 2008, rappresenterà la Toscana ai campionati italiani individuali e per regioni di atletica, categoria Cadetti. Appuntamento domani e domenica a Caorle (Venezia) dove le più brillanti giovani promesse dell’atletica nazionale si sfideranno per un evento atteso e che avrà come super ospite alla cerimonia inaugurale Gianmarco Tamberi, campione olimpico, mondiale ed europeo di salto in alto. Mira vive a Montefollonico e fa parte dell’Unione Polisportiva Poliziana la cui sezione di atletica sta crescendo sempre di più e che in futuro, con la nuova pista in fase di realizzazione allo stadio di Montepulciano, potrà avanzare ulteriormente. La giovane atleta, che si allena con l’esperto Alessandro Bracciali, in passato velocista di livello nazionale, gareggerà a Caorle sui 300 metri. La concorrenza è forte, Mira ha come primato personale il tempo di 41.90 e scenderà in pista con l’obiettivo di fare esperienza e di dare il massimo. "Non vedo l’ora di essere là - spiega - faccio atletica sin da quando ero piccola, mi alleno tre volte a settimana tra Montepulciano e Arezzo. Frequento il Liceo Linguistico e per il momento riesco a coniugare sport e studio. Il mio futuro sono i 400 metri, per la gara nazionale punto a migliorare il mio tempo. L’importante è comunque divertirsi, sempre". Il tecnico Alessandro Bracciali ci dice che "dall’anno scorso Mira ha migliorato il tempo di circa un secondo e può scendere ancora già a partire dalla prossima gara. Adesso ci sono atlete con tempi migliori ma il nostro lavoro è in prospettiva e guarda al futuro: Mira ha le caratteristiche giuste per fare molto bene sui 400 metri". I risultati di Mira e la partecipazione ai Campionati italiani Cadetti sono una soddisfazione anche per la Poliziana, felice anche della presenza di Alessandro Mazzitelli al Trofeo delle Province nella categoria Ragazzi.

Luca Stefanucci