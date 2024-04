Michelotti, FdI:: "Oltre 2 milioni per la cultura" Il Ministero della Cultura destina 2 milioni e 147mila euro a progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Siena e provincia, grazie al piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026. Finanziamenti per musei, archivi, belle arti e archeologia saranno utilizzati per interventi di restauro e manutenzione in diversi siti storici della regione.