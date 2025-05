Michelotti: "Decreto legge per Beko"

"L’impegno specifico e mirato del Governo su interventi, che vedranno la luce nelle prossime settimane, da adottare, per la tutela dei lavoratori e sul futuro di Beko è massimo". Così il parlamentare senese di FdI, Francesco Michelotti, che annuncia: "L’esecutivo è al lavoro su un decreto legge omnia che, oltre al futuro di Beko, include anche quello delle acciaierie di Piombino, e del quale stiamo velocizzando il più possibile l’iter. Il decreto legge è la dimostrazione concreta di quanto, per il Governo Meloni, il tessuto industriale della Toscana sia centrale e, per quanto concerne Beko, va nella direzione, auspicata e promessa, di assicurare futuro ai lavoratori: ammortizzatori sociali, cassa integrazione, misure specifiche nell’ambito di un accordo quadro e l’acquisizione del fabbricato da parte di Invitalia e del Comune di Siena". Poi aggiunge: "Ribadiamo non solo la posizione del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso sulla politica industriale intrapresa, in risposta a una mia interrogazione in question time del 9 aprile scorso, ma anche quanto l’impegno per Beko sia più che mai prioritario. Bene hanno fatto i sindacati a riaffermare l’importanza della vicenda – è la conclusione –, al contempo riaffermiamo che il governo c’è e farà la sua parte, nell’interesse dei lavoratori, di Siena e della nostra regione".