Messaggi ’trappola’ ai genitori sul cellulare

Non bastano le truffe agli anziani. Il toccare il loro cuore cercando di fare leva sugli affetti, il fingersi rappresentante delle forze dell’ordine. Quel copione sembra un po’, per così dire, ’sgualcito’. Sicuramente conosciuto dalle potenziali vittime, visti anche gli incontri organizzati dalle forze dell’ordine con i cittadini. Vedi quello che si svolgerà alle 21.15, mercoledì 26 febbraio, al Circolo Arci di Rosia grazie alla collaborazione fra Arma e Comune di Sovicille. Saranno presenti i militari delle stazioni di Rosia e Sovicille che parleranno di ’Furti nelle abitazioni: analisi e consigli utili. Come difendersi dalle truffe’ per cercare di arginare l’ondata che si sta replicando negli ultimi giorni.

Una delle ultime mode, però, è mandare messaggi che mettono in allarme. E con cui cercano di carpire dati utili. A segnalarlo è stata una cittadina, postandolo su facebook in modo che tutti possano rendersi conto, non cascando nel tranello. "Mamma sto provando a chiamarti è successo un casino, salvati questo numero e scrivimi su whatsapp". Indicando un link ed un numero di telefono.

Un messaggio a cui, se anche non arriva dal telefono di un proprio caro, è difficile resistere per un genitore. Invece bisogna stare attenti.