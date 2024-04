Mercato delle merci in viale XXV aprile. Le date di edizioni straordinarie e recuperi

La giunta comunale ha deliberato le date di svolgimento dei prossimi mercati straordinari delle merci in viale XXV aprile e del recupero dei mercati festivi del periodo natalizio 2024-2025. Il mercato si svolgerà regolarmente nella giornata festiva di mercoledì 1 maggio con il consueto orario dalle 7 alle 14. La prima edizione straordinaria del 2024 sarà quella di domenica 5 maggio dalle 7 alle 19. Domenica 3 novembre sarà, invece, recuperato il mercato festivo del successivo mercoledì 25 dicembre, dalle 7 alle 14. Domenica 15 dicembre si svolgerà la seconda edizione straordinaria, con orario dalle 7 alle 19. Infine, domenica 29 dicembre sarà recuperato il mercato festivo di mercoledì 1 gennaio 2025, dalle 7 alle 14. Gli operatori dei settori alimentare e piante-fiori potranno interrompere la vendita, con conseguente abbandono della zona di mercato, dalle ore 14, purché non venga creato disagio agli altri operatori e agli utenti. Non si è ritenuto idoneo svolgere il mercato martedì 24 dicembre, per evitare disagi legati all’impossibilità di usufruire del maggior parcheggio per l’accesso alla città. Il calendario potrà subire variazioni in base al programma delle manifestazioni sportive.