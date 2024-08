"Meglio di rincorsa che nei posti alti. Rapporto con la Civetta? Spero prosegua"

"Quando ho visto che mi toccava la rincorsa? Non ci crederai ma anche parlando in Contrada, dopo le prove che ci sono state, sul posto che mi sarebbe piaciuto al canape, rispondevo ’nei primi cinque oppure di rincorsa’. Il motivo è che quelli in alto mi sembravano penalizzati", spiega Bellocchio che montava nella Civetta su Zenis. "Di rincorsa, se non c’era compressione verso il basso, potevi prendere la traiettoria interna, altrimenti sfruttare la velocità del cavallo per riuscire a prendere le prime posizioni, come ho cercato di fare".

Zenis ha galoppato forte ma Benitos sembrava irraggiungibile.

"Quando poi fai una corsa da dietro è sempre più difficile trovare gli spazi. Il cavallo ha dimostrato, nel Bruco e ora nella Civetta, che nel futuro può venire avanti. Dipende dal livellamento, a seconda delle scelte può essere di seconda fascia oppure nei primi quattro".

E’ stato bravissimo, fermo al verrocchino senza dare problemi.

"Faceva quello che gli chiedevo".

La difficoltà maggiore di Bellocchio in una mossa con due coppie di rivali fra i canapi e una bella dose di confusione?

"Quello primario era di penalizzare il Leocorno, facendo gli interessi della Contrada che il capitano mi ha detto. Ci sono riuscito".

Benitos, una sorpresa?

"Di partenza faceva un Palio più in difesa che in attacco. In provincia era andato bene ma è troppo facile dire ora l’avevo detto quando un cavallo ha vinto. Oggettivamente in Piazza conta l’esperienza sia del fantino che del cavallo. Per quanto riguarda il primo Dino Pes è un uomo di cavalli da sempre, la scuola anche lui l’ha avuta buona, è passato per Valiano. Al di là di questo la sua vittoria arrivata a 43 anni mi fa ben sperare, ne ho 29... Però mi piacerebbe alzare il nerbo prima".

Benitos rischia di essere escluso per manifesta superiorità?

"Non esageriamo, Benitos, Ares Elce, sono cavalli utili al Palio. Anche Tabacco, vediamo cosa decide il proprietario per il suo futuro. Tutti da tenere in considerazione, anche Brivido sardo del Nicchio a luglio aveva fatto vedere buone cose, lo stesso Veranu e Zenis".

Resta il rapporto con la Civetta?

"Credo e spero che questo Palio l’abbia consolidato e che possa andare avanti negli anni".

Promosso il mossiere?

"Alla fine ha dato una buona partenza"

Anche la prima sembrava tale.

"Se ha ritenuto di darla falsa avrà avuto i suoi motivi".

Si comincia a parlare di ’terzo polo’ con Gingillo-Velluto.

"Il Palio lo vedo in modo diverso, lo fanno le Contrade in rapporto con i fantini. Schieramenti e poli possono essere producenti o controproducenti. Il fantino che monta deve fare sempre quello che dice il capitano nell’interesse della Contrada e del buon figurare".

La.Valde.