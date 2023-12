"MedioEtruria: La Stazione Alta Velocità scelta tra Arezzo, Siena e Perugia"

Il ministero delle Infrastrutture e Rfi hanno scelto: la stazione Alta Velocità MedioEtruria si farà a Creti-Farneta, a metà strada tra le province di Arezzo, Siena e Perugia. Una scelta logica se si vuole che oltre un milione di passeggeri potenziali, i 600mila residenti nella provincia di Perugia, almeno fino a Foligno, e i 400mila tra Siena e Arezzo (Valdelsa esclusa) possano usare la nuova stazione e prendere un treno per Roma o Milano, dopo mezz’ora in macchina. Fanno lo stesso a Reggio Emilia con la MedioPadana. Le reazioni del sindaco di Arezzo, Ghinelli, e dell’assessore regionale Baccelli danno a una scelta vincente il sapore di una sconfitta. Per loro esisteva solo Rigutino, a pochi chilometri di Arezzo. Con una logica di bacino talmente ristretta da apparire una chimera.